У Києві сталася велика ДТП з постраждалими

Фото: ДТП в Києві (dtp.kiev.ua)

Вночі на проспекті Лобановського позашляховик розбив п'ять автомобілів

У Києві вночі на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що позашляховик BMW на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу в районі Stereo Plaza і зачепив таксі Chevrolet Lacetti, в якому перебувала сімейна пара. Після зіткнення BMW занесло і він врізався в ще чотири автомобілі. Одна з постраждалих машин загорілася, після аварії водій і пасажири BMW втекли.

Фото: ДТП в Києві (dtp.kiev.ua)

В результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали двоє людей.

Нагадаємо, раніше в Києві поблизу станції метро "Дорогожичі" автобус збив трьох людей на пішохідному переході. Автобус збив пішоходів, після чого протягнув їх через перехрестя і зупинився вже за іншим пішохідним переходом.

Раніше також повідомлялося про інцидент, коли в центрі Києва власник елітного авто влаштував стрілянину після ДТП. В результаті події ніхто не постраждав.



