ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві сталася велика ДТП з постраждалими

Новини » Надзвичайні події    28.03.2019 - 08:48
У Києві сталася велика ДТП з постраждалими
Фото: ДТП в Києві (dtp.kiev.ua)

Вночі на проспекті Лобановського позашляховик розбив п'ять автомобілів

У Києві вночі на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що позашляховик BMW на великій швидкості виїхав на зустрічну смугу в районі Stereo Plaza і зачепив таксі Chevrolet Lacetti, в якому перебувала сімейна пара. Після зіткнення BMW занесло і він врізався в ще чотири автомобілі. Одна з постраждалих машин загорілася, після аварії водій і пасажири BMW втекли.

 

Фото: ДТП в Києві (dtp.kiev.ua)

В результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали двоє людей.

Нагадаємо, раніше в Києві поблизу станції метро "Дорогожичі" автобус збив трьох людей на пішохідному переході. Автобус збив пішоходів, після чого протягнув їх через перехрестя і зупинився вже за іншим пішохідним переходом.

Раніше також повідомлялося про інцидент, коли в центрі Києва власник елітного авто влаштував стрілянину після ДТП. В результаті події ніхто не постраждав.

 

У Гватемалі вантажівка врізалася в натовп, десятки загиблих
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України КиївДТПавария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся