На в'їзді до Києва в результаті ДТП утворилась велика пробка

Фото: місце ДТП (Інна Боднар ТСН)

Водій однієї з вантажівок пригальмував на світлофорі, коли в нього в'їхала інша вантажівка

На автодорозі "Київ-Чоп" в напрямку Києва зіткнулись дві вантажівки, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Київської області.

Як зазначається, у результаті ДТП перекриті всі смуги руху, крім однієї. У зв'язку з цим утворились пробки.

"Інформуємо вас про те, що на автодорозі М-06 "Київ-Чоп" (19 км., розворот на Білогородку) в напрямку Києва трапилася ДТП з постраждалими. Патрульні займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово ускладнений", - йдеться у повідомленні.

До уваги учасників дорожнього руху! Інформуємо вас про те, що на автодорозі М-06 «Київ-Чоп» (19 км., розворот на Білогородку) в напрямку Києва трапилася ДТП з постраждалими. Патрульні займаються регулюванням руху. Оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово ускладнений. Просимо вас врахувати вищевказану інформацію при плануванні власного маршруту. Про безперешкодний проїзд цим відрізком автошляху повідомимо згодом. Патрульна поліція Київської області Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 23 червня 2019 р.

Повідомляється, що водій однієї з вантажівок пригальмував на світлофорі, коли в нього в'їхала інша вантажівка. Водій другої фури загинув на місці.

"Зараз ми будемо з'ясовувати всі обставини. Водій загинув, слідчі оформляють ДТП, тому пробки. Ми намагаємося якомога швидше завершити слідчі дії. З огляду на тяжкість ДТП, там працює достатньо бригад поліції і слідчих, щоб швидко звільнити дорогу", - сказав начальник Нацполіціі Києва Андрій Крищенко у коментарі "112".

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Чоп у Рівненській області зіткнулися вантажівка, маршрутка з 15 пасажирами і легковий автомобіль. У результаті аварії травмувався водій КАМАЗа, його доставили в лікарню. Ніхто з пасажирів мікроавтобуса не постраждав.

Раніше повідомлялося, що в Києві на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.