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Во Львовской области в ДТП погибли двое детей

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 11:44
Во Львовской области в ДТП погибли двое детей
Фото: место ДТП (npu.gov.ua)

Во Львовской области столкнулись автомобиль "ВАЗ-2106" и мопед "Вайпер"

Во Львовской области на повороте в селе Кизя Бродовского района произошло столкновение автомобиля и мопеда, в результате ДТП погибли двое детей и пострадали еще пятеро людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Отмечается, что столкнулись автомобиль "ВАЗ-2106" и мопед "Вайпер". В результате столкновения водитель мопеда погиб на месте происшествия, а двое его тринадцатилетних пассажиров-односельчан были госпитализированы. Один из них от полученных травм скончался в больнице.

Во Львовской области в ДТП погибли двое детей

Фото: место ДТП (npu.gov.ua) 

"Кроме того, телесные повреждения получили четверо из пяти пассажиров "Жигулей" - все жители Бродовского района в возрасте от 17 до 25 лет", - написали в пресс-службе

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Напомним, сегодня на автодороге "Киев-Чоп" в направлении Киева столкнулись два грузовика, в результате чего погиб человек. Как отмечается, в результате ДТП перекрыты все полосы движения, кроме одной. В связи с этим образовались пробки.

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

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