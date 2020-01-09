У Кривому Розі авто влетіло в натовп людей на пішохідному переході

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Після скоєння дорожньо-транспортної пригоди водій залишила автомобіль та втекла з місця ДТП

У Кривому Розі на вулиці Каткова водій авто влетіла в натовп людей на пішохідному переході і збила на смерть двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Зазначається, що за кермом автомобіля "Ауді" перебувала 31-річна місцева жителька. Після скоєння дорожньо-транспортної пригоди вона залишила автомобіль та втекла з місця ДТП. Згодом її затримали.

"Потерпілі - жінки 47 та 57 років, які переходили дорогу по пішохідному переході, від отриманих травм померли на місці події", - розповіли у поліції про наслідки аварії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Місцеві ЗМІ пишуть, що чотири людини переходили дорогу по "зебрі". Автомобіль збив їх і зник з місця події. В результаті наїзду дві жінки загинули на місці, ще двох госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, Верховний суд України не прийняв до розгляду скарги на вироки винуватцям смертельної ДТП у Харкові Геннадію Дронову і Олені Зайцевій.

РБК-Україна писало, що смертельна аварія з участю Дронова та Олени Зайцевої сталася в жовтні 2017 року. У Харкові на перехресті Сумської та Мечникова зіткнулися Volkswagen Touareg і Lexus, останній викинуло на тротуар, в результаті чого загинули 6 пішоходів. Ще 5 осіб були травмовані.