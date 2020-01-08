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У Нікополі в потрійному ДТП з автобусом загинула людина, більше десятка постраждалих

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 13:07
У Нікополі в потрійному ДТП з автобусом загинула людина, більше десятка постраждалих
Фото: ДТП в Нікополі (dp.npu.gov.ua)

На момент аварії в автобусі перебувало близько 30 пасажирів

В результаті потрійного ДТП в Нікополі загинула одна людина, ще 12 отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Повідомляється, що спочатку сталося зіткнення двох легкових автомобілів Daewoo Nexia і Chevrolet Aveo, після чого останній врізався в автобус "Ікарус" з близько 30 пасажирів.

"В результаті автомобільної аварії загинув пасажир автомобіля Daewoo Nexia. Також до лікарні доставлені водій та 9 пасажирів автобуса, водії автомобіля Chevrolet і автомобіля Daewоо", - йдеться в повідомленні.

За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальну справу за ч. ст 2. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області на трасі Добропілля - Лиман в районі Краматорська водій швидкої допомоги не впорався з керуванням на слизькій дорозі, автомобіль з'їхав на узбіччя та перекинувся. Постраждалих в результаті інциденту немає.

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