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У Херсонській області викрили чиновника на продажу держземлі на 1,8 млн гривень

Херсон, Середа 15 липня 2020 22:41
У Херсонській області викрили чиновника на продажу держземлі на 1,8 млн гривень
Фото: киберполиция (колаж РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Підозрюваний продав 80 гектарів землі в курортному районі області

Кіберполіція викрила посадовця, який у Херсонській області незаконно продав державну землю на 1,8 мільйона гривень. Він мав доступ до Держреєстру прав на нерухоме майно та скористався своїм становищем.

Про це повідомляє прес-служба Кіберполіції.

Так, підозрюваний продав 80 гектарів землі в курортному районі області.

"Чоловік мав доступ до Державного реєстру прав на нерухоме майно. Використовуючи службове становище, він несанкціоновано змінив інформацію і права на нерухоме майно щодо власників двох земельних ділянок курортного району області, загальною площею понад 80 га. Згодом, фігурант незаконно вивів ці землі з державної власності в комунальну і продав", - йдеться в повідомленні.

Шкода, заподіяна державі оцінюється в понад 1,8 мільйона гривень.

Силовики відкрили справу за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Тепер фігурантові справи загрожує від 3 до 6 років в'язниці. Чиновнику вже оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше Кіберполіція викрила мережу шахраїв, які обдурили близько 1000 осіб на суму в 3,5 мільйона гривень.

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