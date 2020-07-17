У Кіровоградській області депутат міськради підозрюється в розтраті зерна на 51 млн гривень

Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу
У Кіровоградській області депутату Долинської міськради оголосили підозру в привласненні та розтраті сільськогосподарської продукції на 51 млн гривень. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
Як повідомляється, депутат будучи директором "Долинського комбікормового заводу" розтратив 11 тисяч тонн зерна кукурудзи. Раніше вона була передана цьому заводу на відповідальне зберігання.
Нагадаємо, кіберполіція викрила посадовця, який у Херсонській області незаконно продав державну землю на 1,8 мільйона гривень.
Також раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила схему розтрати майже 17 мільйонів гривень бюджетних грошей, до якої причетні колишні чиновники з Міністерства культури.