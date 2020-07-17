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У Кіровоградській області депутат міськради підозрюється в розтраті зерна на 51 млн гривень

Кіровоградська область, П'ятниця 17 липня 2020 10:45
У Кіровоградській області депутат міськради підозрюється в розтраті зерна на 51 млн гривень
Фото: депутату оголосили підозру (facebook.com.pgo.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу

У Кіровоградській області депутату Долинської міськради оголосили підозру в привласненні та розтраті сільськогосподарської продукції на 51 млн гривень. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, депутат будучи директором "Долинського комбікормового заводу" розтратив 11 тисяч тонн зерна кукурудзи. Раніше вона була передана цьому заводу на відповідальне зберігання.

Фото: Долинський комбікормовий завод (gp.gov.ua)
Наразі досудове розслідування триває. Підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, кіберполіція викрила посадовця, який у Херсонській області незаконно продав державну землю на 1,8 мільйона гривень.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ викрила схему розтрати майже 17 мільйонів гривень бюджетних грошей, до якої причетні колишні чиновники з Міністерства культури.

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