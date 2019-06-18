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В Україні за тиждень на кір захворіли понад 900 осіб

Новини » Суспільство    18.06.2019 - 18:59
В Україні за тиждень на кір захворіли понад 900 осіб
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

З початку року на кір захворіли понад 54 тисяч українців

З початку 2019 року на кір захворіли понад 54 тисяч українців, в результаті ускладнення хвороби померли 18 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що протягом 24-го тижня 2019 року на кір захворіли 967 осіб - 436 дорослих і 531 дітей. Зокрема, з 7 по 12 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Київській, Харківській областях та місті Києві. Також високі показники зафіксовано у Тернопільській і Львівській областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 року до 12 червня 2019 року) кір захворіли 54 065 людини - 25 439 дорослих і 28 626 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Всього з початку спалаху, з літа 2017 року, кір захворіли понад 110 тис. осіб, 39 з яких померли.

Нагадаємо, за тиждень з 25 травня по 6 червня кір захворіли 1133 людини - 505 дорослих і 628 дітей. Зокрема найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській, Київській, Тернопільській, Львівській областях, а також у місті Києві.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Крім того, в Рівному від ускладнень кору померла тримісячна дитина.

З початку року від ускладнень кору померли 18 осіб В Україні за тиждень на кір захворіли 1,3 тисячі осіб
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