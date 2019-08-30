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В Україні від кору померла 5-річна дитина

Новини » Надзвичайні події    30.08.2019 - 15:56
В Україні від кору померла 5-річна дитина
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Дитина не була вакцинована від кору через протипоказання

В Україні від кору померла 5-річна дитина, яка не була вакцинована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я (ЦГЗ).

Повідомляється, що хлопчик не був вакцинований через протипоказання. До цього хворів на кір його старший брат.

"Центр громадського здоров'я України повідомляє про новий летальний випадок кору - 5-річний хлопчик, який не був вакцинований через протипоказання, не зміг побороти хворобу. У сім'ї померлого спочатку захворів його старший брат, який також не був вакцинований, проте не мав ніяких протипоказань", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що з початку спалаху епідемії кору загинуло 40 осіб. Всього в Україні захворюванням перехворіло понад 115 тис. чоловік.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в червні в Україні за тиждень кір захворіли 967 осіб. З них 436 дорослих і дітей 531.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я рекомендували навчальним закладам не пускати дітей без щеплень на навчання. Керівництво навчальних закладів може запропонувати таким дітям дистанційне навчання.

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