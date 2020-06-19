Аеропорт Харкова відновив обслуговування міжнародних рейсів

Фото: аеропорт Харкова (wikimedia.org By Петрова Світлана)

Харків вже прийняв перші рейси з Білорусі

Міжнародний аеропорт "Харків" з 19 червня відновив обслуговування міжнародних рейсів. Аеропорт прийняв перші регулярні рейси за маршрутом Харків-Мінськ.

Про це свідчать дані онлайн-табло аеропорту.

Згідно з даними онлайн-табло, аеропорт Харкова вже прийняв і відправив рейси Belavia та Etihad Airways за напрямком до столиці Білорусі.

Крім того, сьогодні ввечері очікується прибуття літака Wizz Air з Будапешта, а також його виліт у зворотному напрямку.

Харківський аеропорт не приймав міжнародні рейси з 25 березня, коли його робота була припинена у зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу COVID-19. Він був закритий для прийому та відправлення регулярних рейсів.

Нагадаємо, цього тижня аеропорт "Київ" імені Сікорського знову почав приймати міжнародні рейси; на сьогодні відновлено польоти до Мінська та низки інших європейських міст.

Крім того, з 15 червня відновив міжнародне авіасполучення й аеропорт Одеси; він вже обслуговує рейси до Мінська, Будапешта і Тель-Авіва.

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Автор: РБК-Україна