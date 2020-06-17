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Аеропорт "Київ" відновив роботу

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 12:47
Аеропорт "Київ" відновив роботу
Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com airportkiev)

Міський голова назвав три варіанти вирішення проблем аеропрту

Державна авіаційна служба дозволила аеропорту "Київ" приймати міжнародні рейси. Раніше більшість рейсів були скасовані через епідемічну ситуацію.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, авіакомпанії вже отримали відповідний дозвіл Державіаслужби і можуть здійснювати міжнародні авіаперевезення.

"Хочу зазначити: місто не закривало аеропорт. Авіакомпанії не могли виконувати рейси через заборону на міжнародне авіасполучення", - наголосив Кличко.

Разом з тим, міський голова повідомив, що столичний аеропорт щомісяця втрачає майже 27 млн гривень у зв’язку з вимушеним призупиненням авіаперевезень.

Він повідомив, шо наразі місто розглядає три сценарії розвитку подій, аби аеропорт "Київ" міг повноцінно відновити свою роботу:

  1. скоротити витрати і звільнити частину співробітників. Кличко називає цей варіант найгіршим, оскільки це не вирішить проблеми аеропорту.
  2. збільшення доходів за допомоги встановлення мінімальних фіксованих ставок на авіаобслуговування і закріплення їх на законодавчому рівні.
  3. розподіл пасажиропотоку між аеропортами "Бориспіль" і "Київ".

За словами Кличка, саме третій варіант допоможе швидко відновити роботу авіагалузі після карантину. Другий і третій варіанти має затвердити Кабінет міністрів України.

"Свої пропозиції місто вже передало до Кабінету Міністрів. І міська влада буде робити все, що від неї залежить, аби допомогти підприємству відновити повноцінну роботу", - додав Кличко.

Нагадаємо, аеропорт у Києві є базовим для авіакомпаній, але раніше його закрили через продовження карантину в Києві.

З 15 червня Україна відновила міжнародні авіаперевезення, РБК-Україна стежить за ситуацією.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Віталий КличкоКиївБориспольЖуляны
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