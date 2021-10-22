Львівська область може перейти до "червоної" зони: названо ймовірну дату

Львівська область вже перевищила два показники поширення коронавірусу: кількість нових хворих та завантаженість ліжок в COVID-стаціонарах.

"І скоріше за все при таких показниках ми можемо перейти в "червону" зону вже з понеділка (ред, - 25 жовтня)", - заявив Олег Когут.

За його словами, рекордно велика кількість нових хворих свідчить про те, що Львівська область вже є на піку захворюваності на COVID-19.

Також в області не виключають, що незабаром буде необхідно розгортати COVID-стаціонари другої хвилі.