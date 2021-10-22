Львівська область може перейти до "червоної" зони: названо ймовірну дату

Список областей "червоної" зони може розширитись. Львівська область під загрозою посилення карантину.
Про це заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу у Львівській області Олег Когут, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Львівський портал".
Львівська область вже перевищила два показники поширення коронавірусу: кількість нових хворих та завантаженість ліжок в COVID-стаціонарах.
"І скоріше за все при таких показниках ми можемо перейти в "червону" зону вже з понеділка (ред, - 25 жовтня)", - заявив Олег Когут.
За його словами, рекордно велика кількість нових хворих свідчить про те, що Львівська область вже є на піку захворюваності на COVID-19.
Також в області не виключають, що незабаром буде необхідно розгортати COVID-стаціонари другої хвилі.
Нагадаємо, в Україні в "червоній" зоні карантину перебувають п'ять областей, у "жовтій" - так само. Втім, під загрозою посилення карантину ще три області, одна з них завтра вже перейде в "червону" зону.