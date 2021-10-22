Львовская область может перейти в "красную" зону: названа вероятная дата

Львовская область уже превысила два показателя распространения коронавируса: количество новых больных и загруженность коек в COVID-стационарах.

"И скорее всего при таких показателях мы можем перейти в "красную" зону уже с понедельника (ред, - 25 октября)", - заявил Олег Когут.

По его словам, рекордно большое число новых больных свидетельствует о том, что Львовская область уже на пике заболеваемости COVID-19.

Также в области не исключают, что в скором времени будет необходимо разворачивать COVID-стационары второй волны.