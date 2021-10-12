Львівська область рухається до "червоної" зони, карантин можуть посилити найближчими днями, - ОДА

Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт 032.ua.

"На жаль, вкотре констатуємо, що епідситуація на території області щоденно погіршується. Ми моніторимо ключові показники і спостерігаємо те, що при великій кількості надходження біоматеріалу на дослідження фактично кожна друга особа має позитивний ПЛР-тест", - зазначив він.

Крім того, в області зріс рівень госпіталізації пацієнтів.

"Ми вже третій день поспіль як перетнули позначку 60, мова йде про кількість госпіталізованих осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, на жаль, область вже впевнено рухається до "червоного" рівня епіднебезпеки", - сказав він.