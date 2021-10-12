ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Львівська область рухається до "червоної" зони, карантин можуть посилити найближчими днями, - ОДА

Новость на русском →
Львів, Вівторок 12 жовтня 2021 14:42
Львівська область рухається до "червоної" зони, карантин можуть посилити найближчими днями, - ОДА Фото: Львівська область рухається до "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Львівська область рухається до "червоної" зони карантину. Обмеження можуть посилити найближчими днями.

Про це заявив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт 032.ua.

"На жаль, вкотре констатуємо, що епідситуація на території області щоденно погіршується. Ми моніторимо ключові показники і спостерігаємо те, що при великій кількості надходження біоматеріалу на дослідження фактично кожна друга особа має позитивний ПЛР-тест", - зазначив він.

Крім того, в області зріс рівень госпіталізації пацієнтів.

"Ми вже третій день поспіль як перетнули позначку 60, мова йде про кількість госпіталізованих осіб на 100 тисяч населення. Відповідно, на жаль, область вже впевнено рухається до "червоного" рівня епіднебезпеки", - сказав він.

Нагадаємо, Львів готує нові правила для бізнесу на карантині.

Зазначимо, Львів готується до посилення карантину з 18 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львовская область Карантин
NEWS
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
Подорожувати стане простіше: Україна та ЄС підписали угоду про відкрите небо
DAILY
Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гаага розсудить. Чи покарає трибунал Росію за захоплення українських моряків