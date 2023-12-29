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В Киеве взрывы, работает ПВО

Киев, Пятница 29 декабря 2023 07:38
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В Киеве взрывы, работает ПВО Фото: в Киеве прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Киеве прогремели утром 29 декабря. В столице работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Взрывы в Киеве. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Добавим, что с начала этих суток в Киеве уже трижды объявляли воздушную тревогу. В последний раз сирены завыли в 6:47. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов ракетами.

Повторные взрывы

В Киеве после 7:50 прогремели повторные взрывы. Мэр столицы заявил, что в городе "интенсивно работает ПВО".

Карта воздушных тревог по состоянию на 7:40

В Киеве взрывы, работает ПВО

Массированная атака

Российские террористы с ночи атакуют Украину ракетами и дронами-камикадзе. Взрывы прогремели в ряде регионов: Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Сумской и Черкасской областях.

Известно, что по Харькову ударили ракетами. За утро оккупанты уже дважды обстреляли город.

Львов был атакован "шахедами". По словам мэра Андрея Садового, есть "прилет" по критической инфраструктуре, вспыхнул пожар, но другие детали пока неизвестны.

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