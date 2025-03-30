Как действовать, если разбили ртутный термометр: важные советы для безопасности

Ртутный термометр может разбиться из-за неосторожности при измерении температуры или случайного падения. В результате этого на полу или других поверхностях растекается ртуть, испарения которой могут быть опасными для здоровья.

РБК-Украина рассказывает, как правильно действовать в такой ситуации.

В случае разбития ртутного термометра следует действовать быстро и осторожно. Первым делом необходимо вывести из помещения детей, пожилых людей и животных. Открыть окно, но избегать сквозняков, чтобы ртуть не разнеслась по комнате. Для собственной защиты стоит надеть перчатки, маску и, по возможности, бахилы или полиэтиленовые пакеты на обувь.

Собирать ртуть следует осторожно, используя бумагу, скотч или спринцовку, начиная с самых больших шариков. Для лучшей видимости можно подсветить фонариком.

Собранную ртуть нужно поместить в стеклянную банку с раствором марганцовки (2 грамма на 1 литр воды) или холодной водой и плотно закрыть крышкой. Временно банку следует разместить на балконе или в гараже с открытым окном.

Место утечки ртути необходимо обеззаразить мыльно-содовым раствором или раствором марганцовки. Если ртуть попала на обувь, подошвы следует промыть тем же раствором.

Комнату нужно закрыть и проветривать в течение трех суток, чтобы остатки испарений рассеялись. Банку с ртутью следует передать на утилизацию в специальные службы, обратившись на горячую линию органов местной власти.

Что не следует делать

Ртуть нельзя собирать веником или мокрой тряпкой, поскольку это способствует распространению мелких капель. Использование хлебного мякиша неэффективно, ведь он не изолирует ртутные частицы. Магнит не притягивает ртуть, а лишь распыляет ее на меньшие частицы. Пылесос нагревает ртуть и распыляет токсичные испарения по всему помещению.

Не следует мыть пораженное место водой с уксусом или содой, поскольку это не обезвреживает ртуть и не предотвращает испарение. Закапывание ртути в почву лишь загрязняет окружающую среду.

Чем опасна ртуть

Любое количество ртути, попадающее в организм, представляет серьезную угрозу для здоровья. Самой распространенной является хроническая интоксикация парами ртути, которая может вызвать головокружение, головную боль, частые позывы к мочеиспусканию и опорожнению, снижение обоняния и вкуса, дрожь конечностей.

Острое отравление возникает при быстром поступлении большого количества ртути в организм (если концентрация паров в воздухе превышает 0,2 мг/м³) и проявляется металлическим привкусом во рту, усиленным слюноотделением, кровотечением из десен, онемением челюсти, тошнотой, рвотой, болями в животе, резким сухим кашлем, удушьем и повышением температуры до 38-40°C. В случае тяжелого отравления через несколько дней возможен летальный исход.