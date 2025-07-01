Во Львове запустили безлимитный проездной на весь транспорт: где купить и какая цена

С нынешнего дня - вторника, 1 июля - во Львове можно приобрести так называемые "единые" месячные проездные абонементы, которые будут действовать во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета (ЛГС).
Украинцам рассказали, что уже с сегодняшнего дня во Львове можно приобрести месячные проездные абонементы:
"Весь транспорт - по одному абонементу", - уточнили в ЛГС.
Отмечается, что такие проездные:
Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило отметил, что абонемент будет действовать как в коммунальном, так и в частном транспорте, что "пока является нетипичной практикой для украинских городов".
"Кроме финансовых преимуществ, абонемент сделает пользование транспортом значительно удобнее: не нужно будет ежедневно думать о пополнении карты или проверке баланса", - объяснил он.
Чиновник добавил, что "в течение 30 дней человек сможет без ограничений пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами".
"Это не только облегчит ежедневные поездки, но и будет побуждать пассажиров чаще выбирать общественный транспорт вместо собственного авто", - считает Забарило.
Сейчас приобрести абонементы можно на транспортные карты ЛеоКарт:
"Для оплаты стоимости абонемента средства с баланса ЛеоКарт не используются", - уточнили в ЛГС.
Сообщается также, что позже абонементы на проезд в транспорте города станут доступными также и для пользователей приложения LeoCard.
Согласно информации Львовского городского совета, стоимость месячных проездных абонементов такова:
"Для сравнения: за эти же средства пассажир, сможет осуществить: 53 поездки - оплачивая карточкой ЛеоКарт, 45 - при оплате банковской картой и только 36 - в случае расчета наличными", - отметили в ЛГС.
Гражданам объяснили, что в целом:
"Важно для студентов: если срок действия студенческого профиля ЛеоКарт заканчивается раньше, чем срок абонемента, то он закончится тогда, когда и действие студенческого профиля", - подчеркнули в пресс-службе горсовета.
Для того чтобы использовать месячный проездной абонемент в транспорте Львова, пассажиру нужно:
"Абонемент действует 30 календарных дней. Приостановить или перенести действие активированного проездного невозможно", - отметили в ЛГС.
Проверить срок действия абонемента можно несколькими способами:
Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове решили скорректировать стоимость проезда в общественном транспорте. Однако новые тарифы коснутся не всех пассажиров.
Между тем глава ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексей Павленко объяснил, почему стало дороже доехать до Киева некоторыми маршрутками.
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