У Львові запустили безлімітний проїзний на весь транспорт: де купити і яка ціна

Чим особливі місячні проїзні абонементи у Львові

Українцям розповіли, що вже відсьогодні у Львові можна придбати місячні проїзні абонементи:

загальні;

студентські.

"Увесь транспорт - за одним абонементом", - уточнили в ЛМР.

Зазначається, що такі проїзні:

матимуть необмежену кількість поїздок;

надаватимуть право проїзду в транспорті виключно для їх власників (абонементом зможе користуватися лише власник транспортної картки ЛеоКарт);

діятимуть в усіх міських автобусах, трамваях і тролейбусах.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило зауважив, що абонемент буде діяти як у комунальному, так і в приватному транспорті, що "наразі є нетиповою практикою для українських міст".

"Окрім фінансових переваг, абонемент зробить користування транспортом значно зручнішим: не потрібно буде щодня думати про поповнення картки чи перевірку балансу", - пояснив він.

Посадовець додав, що "впродовж 30 днів людина зможе без обмежень користуватися автобусами, трамваями та тролейбусами".

"Це не лише полегшить щоденні поїздки, а й спонукатиме пасажирів частіше обирати громадський транспорт замість власного авто", - вважає Забарило.

Як можна придбати місячні проїзні абонементи

Наразі придбати абонементи можна на транспортні картки ЛеоКарт:

через додаток EasyPay (оплата банківською карткою);

через веб-сайт EasyPay (оплата банківською карткою);

через 854 термінали EasyPay у Львівській МТГ (оплата готівкою);

у Центрах туристичної інформації - на площі Ринок, 1 та на площі Двірцевій (оплата банківською карткою).

"Для оплати вартості абонемента кошти з балансу ЛеоКарт не використовуються", - уточнили в ЛМР.

Повідомляється також, що згодом абонементи на проїзд у транспорті міста стануть доступними також і для користувачів додатка LeoCard.

Скільки коштують місячні проїзні абонементи

Згідно з інформацією Львівської міської ради, вартість місячних проїзних абонементів є такою:

загальних - 900 гривень;

студентських - 450 гривень.

"Для порівняння: за ці ж кошти пасажир, зможе здійснити: 53 поїздки - оплачуючи карткою ЛеоКарт, 45 - при оплаті банківською карткою та лише 36 - у разі розрахунку готівкою", - наголосили у ЛМР.

Як користуватися загальним і студентським проїзним

Громадянам пояснили, що в цілому:

абонементом може користуватися лише власник транспортної картки;

оплатити проїзд інших пасажирів або багаж за допомогою абонемента не можна;

якщо на ЛеоКарт є кошти, після купівлі абонемента вони залишаються на балансі картки (їх можна використати для купівлі додаткових квитків чи оплати за багаж).

"Важливо для студентів: якщо термін дії студентського профілю ЛеоКарт закінчується раніше, ніж термін абонемента, то він закінчиться тоді, коли й дія студентського профілю", - наголосили у прес-службі міськради.

Для того, щоб використовувати місячний проїзний абонемент у транспорті Львова, пасажиру потрібно:

під час купівлі - обрати дату активації (абонемент автоматично почне діяти з обраного дня, відлік тривалості дії проїзного ведеться у календарних днях);

не забувати, що абонемент стає доступним для першої валідації у транспорті через 15 хвилин після активації;

обов'язково валідувати у салоні транспорту кожну поїздку з абонементом - прикласти картку до валідатора (якщо пасажир їде по колу маршруту через кінцеву, потрібно завалідуватися ще раз, коли транспорт проїхав кінцеву зупинку у зворотному напрямі);

у разі перевірки - прикласти ту ж картку до термінала контролера.

"Абонемент діє 30 календарних днів. Призупинити або перенести дію активованого проїзного неможливо", - зауважили в ЛМР.

Перевірити термін дії абонемента можна у кілька способів: