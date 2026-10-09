Столкновение поездов во Львове: количество пострадавших выросло

Авария произошла вечером 8 октября около 21:00 по улице Старознесенской во Львове.

Дизель-поезд сообщением "Львов - Сокаль" в составе четырех пассажирских вагонов столкнулся с неподвижным электровозом.

По предварительной информации, машинист дизель-поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение.

В результате инцидента травмы получил 49-летний машинист и его 42-летний помощник и 9 пассажиров в возрасте от 17 до 70 лет.

У пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы, сотрясение головного мозга и ушибы. Части пострадавших оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Следователи установили детали происшествия и продолжают выяснять все обстоятельства и причины аварии.