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Столкновение поездов во Львове: количество пострадавших выросло

15:24 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: во Львове столкнулись поезда (lviv.gp.gov.ua)

Во Львове в результате столкновения поездов травмировались 11 человек, среди которых 17-летний парень. По факту аварии уже начато расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

Авария произошла вечером 8 октября около 21:00 по улице Старознесенской во Львове.

Дизель-поезд сообщением "Львов - Сокаль" в составе четырех пассажирских вагонов столкнулся с неподвижным электровозом.

По предварительной информации, машинист дизель-поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение.

В результате инцидента травмы получил 49-летний машинист и его 42-летний помощник и 9 пассажиров в возрасте от 17 до 70 лет.

У пострадавших диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы, сотрясение головного мозга и ушибы. Части пострадавших оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Следователи установили детали происшествия и продолжают выяснять все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, что это не единственный железнодорожный инцидент за последнее время. Технические неполадки и аварии на путях неоднократно приводили к сбоям в движении транспорта.

В частности, в мае прошлого года на популярном маршруте через Карпаты экстренно остановили движение поездов из-за технических проблем с железной дорогой.

Также в апреле 2026 года в результате ДТП с грузовиком в Харьковской области "Укрзализныця" корректировала графики и маршруты следования поездов.

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