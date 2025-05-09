Во Львове три исторических события за день: Шмыгаль подвел первые итоги

"Сегодня во Львове происходят три исторических события. На самом деле исторические. Первое - заседание Совета иностранных дел государств-членов стран ЕС. Мы обсудили ряд вопросов нашего общего настоящего и будущего. Мы достигли взаимопонимания и обозначили следующие шаги в приоритетных направлениях", - сказал он.

Второе событие - это подписание соглашения о направлении Украине транша доходов от замороженных российских активов. Как отметил Шмыгаль, это соглашение между ЕС - с Данией, Францией, Италией. Речь идет о средствах европейского Фонда мира на сумму около 1 млрд евро.

Глава правительства добавил, что за эти средства страны ЕС закупят украинское оружие для нужд Украины.

"Таким образом, мы не только получим оружие и поддержку. Но и активизируем собственную оборонную индустрию. Выведем возможности украинских оружейников на новый уровень", - добавил он.



Третье историческое событие - это встреча коалиции государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Шмыгаль отметил, что Украина с партнерами приближается к старту работы спецтрибунала для высших должностных лиц России, которые отдавали преступные приказы.

"Страны коалиции провели большую юридическую подготовку. Сегодня будет принято политическое решение об одобрении работы юридических команд. Сам процесс формирования и запуска спецтрибунала в рамках Совета Европы начнется вскоре. Виновные в преступлении агрессии обязательно будут наказаны", - сказал премьер.

