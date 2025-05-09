У Львові три історичні події за день: Шмигаль підбив перші підсумки

"Сьогодні у Львові відбуваються три історичні події. Насправді історичні. Перша - засідання Ради закордонних справ держав-членів країн ЄС. Ми обговорили низку питань нашого спільного сьогодення та майбутнього. Ми досягли порозуміння та позначили наступні кроки у пріоритетних напрямках", - сказав він.

Друга подія - це підписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російських активів. Як зазначив Шмигаль, ця угода між ЄС - з Данією, Францією, Італією. Ідеться про кошти європейського Фонду миру на сумму близько 1 млрд євро.

Глава уряду додав, що за ці кошти країни ЄС закуплять українську зброю для потреб України.

"Таким чином, ми не лише отримаємо зброю та підтримку. Але і активізуємо власну оборонну індустрію. Виведемо можливості українських зброярів на новий рівень", - додав він.



Третя історична подія - це зустріч коаліції держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Шмигаль наголосив, що Україна з партнерами наближається до старту роботи спецтрибуналу для вищих посадових осіб Росії, які віддавали злочинні накази.

"Країни коаліції провели велику юридичну підготовку. Сьогодні буде прийняте політичне рішення про схвалення роботи юридичних команд. Сам процес формування і запуску спецтрибуналу в межах Ради Європи розпочнеться незабаром. Винні в злочині агресії обов'язково будуть покарані", - сказав прем'єр.

