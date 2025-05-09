Во Львов прибыли делегации 35 стран и главный дипломат ЕС

Во Львов 9 мая прибыли европейские министры и дипломаты. Присутствуют делегации 35 стран и Совета Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Во Львове сегодня пройдет два важных события - встреча министров иностранных дел ЕС и заседание Core Group по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Кроме европейских министров и дипломатов, во Львов также приехала главный дипломат ЕС Кая Каллас и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Визит начался с чествования на Лычаковском кладбище украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью, защищая Украину от российской агрессии.

Фото: во Львове европейские министры почтили погибших героев (t.me/Ukraine_MFA)

Также фото со Львова в своем Х (Twitter) поделилась Кая Каллас.

"Сегодня мы празднуем День Европы вместе с Украиной и ее народом. Ведь в семье радость и трудности разделяют все. Вместе с министрами иностранных дел мы стоим бок о бок с Украиной за длительный мир. За будущее, в которое мы верим", - написала Каллас.

Фото: Каллас прибыла во Львов на День Европы (x.com/kajakallas)