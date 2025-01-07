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Во Львове произошла драка между сотрудниками военкомата и мужчиной: реакция ТЦК

Иллюстративное фото: во Львове сотрудники ТЦК подрались с мужчиной (facebook.com/lvivobltck)
Автор: Иван Носальский

Во Львове сотрудники ТЦК применили силу к одному из мужчин, который вел себя агрессивно. По этому факту будет проведено служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК в Facebook.

Как отметили в ТЦК, в сети распространили видео с конфликтной ситуацией между сотрудниками военкомата и мужчиной. Все началось с того, что группа оповещения обнаружила во Львове гражданина, который нарушил правила ведения воинского учета и подлежал мобилизации. Ему предложили пройти в Шевченковский районный ТЦК для прохождения ВВК. 

 

"Военнообязанный отказался, начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо. В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила”, - уточнили в ТЦК. 

Там подчеркнули, что решительно осуждают применение силы со стороны военнослужащих ТЦК. Уже назначено служебное расследование, задействованных в конфликте военнослужащих отстранили от выполнения обязанностей. 

Инциденты с сотрудниками ТЦК

Напомним, сегодня, 7 января, в Днепре на одном из вокзалов возник конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной. Военнообязанный нанес удар ножом полицейскому.

При этом 2 января в Полтаве между сотрудниками ТЦК и мужчиной произошел конфликт. Военнообязанный повалил на землю военнослужащего.

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ЛьвовТЦКМобилизация в Украине