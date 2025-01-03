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В Полтаве произошла стычка между местным и работниками ТЦК: полиция выясняет обстоятельства

Украина, Пятница 03 января 2025 16:27
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В Полтаве произошла стычка между местным и работниками ТЦК: полиция выясняет обстоятельства Фото: нападение на военных ТЦК в Полтаве (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Полтаве произошла стычка с участием ТЦК. Полиция начала расследование по факту инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Полтавской области и на местное издание "Полтавская Думка".

Конфликт в Полтаве: нападение на военных ТЦК

Вчера, 2 января около 07:30 на улице Гожуловской в Полтаве произошел инцидент между местным жителем и работниками Территориального центра комплектования (ТЦК).

В результате инцидента обе стороны - 33-летний местный житель и 42-летний военнослужащий - сообщили о телесных повреждениях. По данному факту правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Роман Истомин, представитель Полтавского областного ТЦК и СП, сообщил, что 33-летний мужчина после проверки документов нанес удар одному из военнослужащих в лицо, повалил его на землю, а затем агрессивно сопротивлялся двум другим военным. На место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь.

В соцсетях распространялись слухи о переломе ноги у гражданского, но эта информация не подтвердилась. Пострадавший военнослужащий получил ушиб лица и голени, а напавший мужчина через час покинул больницу без видимых повреждений.

Реакция правоохранителей и военных

Роман Истомин, объяснил, что действия мужчины мешали работе военных и создавали угрозу общественному порядку. Он также опроверг обвинения в применении чрезмерной силы со стороны военнослужащих.

Кроме того, обращения направлены в СБУ, ГБР и специализированную прокуратуру в сфере обороны.

Он рассказал о военных ТЦК, которые стали участниками конфликта:

  • Один из них добровольцем стал на защиту Украины 24 февраля 2022 года. Он защищал Родину вблизи городов Ямполь, Авдеевка и на границе в Сумской области. После завершения боевых задач военно-врачебная комиссия признала его годным к службе в ТЦК.
  • Другого военнослужащего мобилизовали 24 июля 2023 года. Он воевал вблизи Белогоровки, где 24 марта 2024 года получил ранение. После трех месяцев лечения врачебная комиссия признала его годным к службе в тыловых подразделениях, где он и продолжает выполнять свои обязанности.

Напомним, что в полиции заявили, что на блокпосту в Киевской области водитель отказался предоставлять документы во время проверки военно-учетных данных. Мужчина совершил наезд на работника ТЦК, после чего работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу авто.

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Национальная полиция ТЦК
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