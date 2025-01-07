В Днепре стычка с ТЦК закончилась ножевым ранением правоохранителя: подробности
Сегодня утром, 7 января, на одном из вокзалов города Днепр произошел инцидент, в котором 45-летний мужчина ранил ножом полицейского во время проверки документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.
Конфликт между правонарушителем и представителями Территориального центра комплектования (ТЦК) возник из-за отказа мужчины предоставить военно-учетные документы для проверки.
Во время конфликта мужчина достал нож из кармана и нанес удар полицейскому. Раненого правоохранителя госпитализировали, и ему была оказана необходимая медицинская помощь. Орудие преступления было изъято.
Фото: Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 345 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за угрозы или насилие в отношении работников правоохранительных органов.
Правоохранители продолжают расследование.
Напомним, что в Полтаве 2 января произошел инцидент между местным жителем и работниками Территориального центра комплектования. В результате инцидента обе стороны - 33-летний местный житель и 42-летний военнослужащий - сообщили о телесных повреждениях.