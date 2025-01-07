Во Львове произошла драка между сотрудниками военкомата и мужчиной: реакция ТЦК

Во Львове сотрудники ТЦК применили силу к одному из мужчин, который вел себя агрессивно. По этому факту будет проведено служебное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК в Facebook .

Как отметили в ТЦК, в сети распространили видео с конфликтной ситуацией между сотрудниками военкомата и мужчиной. Все началось с того, что группа оповещения обнаружила во Львове гражданина, который нарушил правила ведения воинского учета и подлежал мобилизации. Ему предложили пройти в Шевченковский районный ТЦК для прохождения ВВК.

"Военнообязанный отказался, начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо. В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила”, - уточнили в ТЦК.

Там подчеркнули, что решительно осуждают применение силы со стороны военнослужащих ТЦК. Уже назначено служебное расследование, задействованных в конфликте военнослужащих отстранили от выполнения обязанностей.