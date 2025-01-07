У Львові сталася бійка між співробітниками військкомату та чоловіком: реакція ТЦК

У Львові співробітники ТЦК застосували силу до одного з чоловіків, який поводився агресивно. За цим фактом буде проведено службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК у Facebook .

Як зазначили в ТЦК, у мережі поширили відео з конфліктною ситуацією між співробітниками військкомату та чоловіком. Усе почалося з того, що група оповіщення виявила у Львові громадянина, який порушив правила ведення військового обліку та підлягав мобілізації. Йому запропонували пройти до Шевченківського районного ТЦК для проходження ВЛК.

"Військовозобов'язаний відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку представниками Шевченківського РТЦК та СП було застосовано фізичну силу", - уточнили в ТЦК.

Там підкреслили, що рішуче засуджують застосування сили з боку військовослужбовців ТЦК. Уже призначено службове розслідування, задіяних у конфлікті військовослужбовців відсторонили від виконання обов'язків.