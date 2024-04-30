Во Львове сотрудники военкомата задержали медиков онкоцентра. В ТЦК объяснили ситуацию

Сотрудники территориального центра комплектования "задержали" медицинских физиков Первого медобъединения Львова. Мужчин быстро отпустили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Еспресо.Захід" и Telegram-канал "Львівич".
В сети сегодня, 30 апреля, распространили информацию о том, что сотрудники ТЦК забрали двух медицинских физиков Первого медобъединения Львова, из-за чего работа онкоцентра остановилась. Около 100 пациентов "не могли пройти облучение".
В самом Первом медобъединении отметили, что онкоцентр уже работает в обычном режиме.
"Физики центра находятся на работе. Двоих специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК - для уточнения учетных данных. В настоящее время оба вернулись к выполнению своих должностных обязанностей", - уточнили там.
Представители Львовского областного ТЦК уже отреагировали на инцидент в комментарии "Еспресо.Захід". Они подтвердили, что сотрудников Первого медобъединения Львова "пригласили" в военкомат.
"Проверили данные и обнаружили, что состоят на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", - добавили в ТЦК.
Стоит заметить, что в Украине все часто возникают скандалы с сотрудниками ТЦК.
В частности, вчера, 29 апреля, стало известно, что в Одессе сотрудники военкомата пытались затолкать в автобус местного жителя. Позже в ОК "Юг" отметили, что мужчина, которого "задержали", скрылся во время прохождения медосмотра.
Также на Закарпатье сотрудники ТЦК пытались мобилизовать дальнобойщиков.
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