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У Львові співробітники військкомату затримали медиків онкоцентру. У ТЦК пояснили ситуацію

Ілюстративне фото: у Львові новий скандал із ТЦК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Співробітники територіального центру комплектування затримали медичних фізиків Першого медоб'єднання Львова. Чоловіків швидко відпустили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо.Захід" та Telegram-канал "Львівіч".

Що сталося

У мережі сьогодні, 30 квітня, розповсюдили інформацію про те, що співробітники ТЦК забрали двох медичних фізиків Першого медоб'єднання Львова, через що робота онкоцентру зупинилася. Близько 100 пацієнтів "не могли пройти опромінення".

У самому Першому медоб'єднанні зазначили, що онкоцентр уже працює у звичайному режимі.

"Фізики центру перебувають на роботі. Двох спеціалістів медустанови справді викликали до ТЦК - для уточнення облікових даних. Наразі обидва повернулися до виконання своїх посадових обов'язків", - уточнили там.

Реакція ТЦК

Представники Львівського обласного ТЦК вже відреагували на інцидент у коментарі "Еспресо.Захід". Вони підтвердили, що співробітників Першого медоб'єднання Львова "запросили" у військкомат.

"Перевірили дані та виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки за місцем реєстрації, згідно з чинним законодавством", - додали до ТЦК.

Скандали з ТЦК

Варто зауважити, що в Україні часто виникають скандали зі співробітниками ТЦК.

Зокрема, вчора, 29 квітня, стало відомо, що в Одесі співробітники військкомату намагалися заштовхати до автобуса місцевого жителя. Пізніше у ОК "Південь" зазначили, що чоловік, якого "затримали", втік під час проходження медогляду.

Також на Закарпатті співробітники ТЦК намагалися мобілізувати далекобійників.

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