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В Тернопольской области РФ уничтожила иностранное предприятие, проработавшее более 10 лет

09:07 16.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
В Тернопольской области РФ уничтожила иностранное предприятие, проработавшее более 10 лет Иллюстративное фото: на Тернопольщине РФ уничтожила иностранное предприятие, проработавшее более 10 лет (ГСЧС)
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В Чорткове на Тернопольщине в результате атак российских дронов полностью уничтожено иностранное предприятие, которое работало более 10 лет и было одним из крупнейших налогоплательщиков.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Чорткова Владимир Шматько.

По его словам, сначала предприятие атаковал один беспилотник, а на следующий день попали еще два вражеских дрона.

По состоянию на утро 16 октября предприятие было полностью уничтожено.

"Вчера один дрон, а сегодня еще два вражеских дрона полностью уничтожили наше предприятие, главного налогоплательщика, которое работало в нашей общине более 10 лет", - сообщил Шматько.

Он отметил, что благодаря эвакуации удалось избежать новых жертв среди работников предприятия.

При этом второе попадание произошло на глазах людей. Спасатели работали на месте и ликвидировали последствия атаки.

Напомним, российские войска всю ночь 16 октября избивали по западу Украины реактивными дронами. Последствия есть на Волыни, Ровенской и Тернопольской областях.

В частности, существенные повреждения промышленности и гражданской инфраструктуры.

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