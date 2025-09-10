ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Во Львове прогремели взрывы во время атаки "Шахедов"

Львов, Среда 10 сентября 2025 02:56
UA EN RU
Во Львове прогремели взрывы во время атаки "Шахедов" Иллюстративное фото: взрывы во Львове (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Во Львове слышны взрывы. В городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Львовской ОГА Максима Козицкого и городского головы Львова Андрея Садового.

"В городе были слышны взрывы. О последствиях обстрелов не пишите в соцсетях, а сообщайте на Горячую линию города 1580!" - призвал Андрей Садовый.

Максим Козицкий сообщил о работе ПВО в городе, посоветовал находиться подальше от окон и сохранять информационную тишину.

Ранее сообщалось о вражеском беспилотнике, который держит курс на Львов, а также о высокой угрозе БпЛА в Яворивском районе Львовской области.

Львов подвергся масштабной атаке российских дронов в ночь на 3 сентября. Тогда во Львове также раздавались взрывы и работали силы ПВО.

В тот же день под массированной атакой "Шахедов" находился Луцк.

Также взрывы из-за работы ПВО раздавались в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Дрони
Новости
В Киеве на фоне "Шахедной" атаки прогремели взрывы
В Киеве на фоне "Шахедной" атаки прогремели взрывы
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины