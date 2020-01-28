У Львові залізобетонна опора впала на тролейбус з пасажирами

Фото з місця події (zaxid.net)

Також постраждав автомобіль Mitsubishi Outlander, який їхав позаду

У вівторок, 28 січня, на вулиці Науковій у Львові дві залізобетонні опори контактних мереж впали на тролейбус з пасажирами та автомобіль Mitsubishi Outlander. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Зазначається, що інцидент стався близько 12:15 дня недалеко від перехрестя вулиць Стрийська - Наукова. Рух транспорту на цій ділянці дороги перекрито.

"Спочатку одна опора раптово впала на кузов тролейбуса. Під час висадки пасажирів тролейбуса друга опора впала на автомобіль Mitsubishi Outlander, який їхав позаду", - розповів водій тролейбуса поліцейським.

На місце виїхали фахівці "Львівелектротранс". Встановлюються причини події. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області на пішохідному переході на смерть збили підлітка. Від зіткнення з автомобілем дівчину відкинуло на смугу зустрічного руху, де на неї скоїв наїзд автомобіль Renault Scenic під керуванням жителя Яворівського району 1953 року народження.

Також РБК-Україна писало, що у Львові автомобіль в'їхав у зупинку з людьми. На зупинці під час ДТП знаходилося понад 10 осіб.