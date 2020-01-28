Во Львове железобетонная опора упала на троллейбус с пассажирами

Фото с места происшествия (zaxid.net)

Также пострадал автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал позади

Во вторник, 28 января, на улице Научной во Львове две железобетонные опоры контактных сетей упали на троллейбус с пассажирами и автомобиль Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что инцидент произошел около 12:15 дня недалеко от перекрестка улиц Стрыйская - Научная. Движение транспорта на этом участке дороги перекрыто.

"Сначала одна опора внезапно упала на кузов троллейбуса. Во время высадки пассажиров троллейбуса вторая опора упала на автомобиль Mitsubishi Outlander, который ехал позади", - рассказал водитель троллейбуса полицейским.

На место выехали специалисты "Львовэлектротранс". Устанавливаются причины произошедшего. В результате аварии никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области на пешеходном переходе насмерть сбили подростка. От столкновения с автомобилем девушку отбросило на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль Renault Scenic под управлением жителя Яворивского района 1953 года рождения.

Также РБК-Украина писало, что во Львове автомобиль въехал в остановку с людьми. На остановке во время ДТП находилось более 10 человек.