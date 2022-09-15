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У Львові "замінували" навчальні заклади: що відомо

Фото: у Львові шукають вибухівку у навчальних закладах (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 15 вересня, у Львові надійшло повідомлення про замінування декількох навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

"Так, дійсно надійшло повідомлення про замінування декількох навчальних закладів у Львові. Вибухотехніки працюють на місці. Вживаються заходити для забезпечення безпеки дітей", - розповіли в прес-службі.

Як пише Львівський портал, 15 вересня надійшло повідомлення про замінування більшості шкіл Львова. Школярів евакуюють, а батьків закликати забрати дітей додому.

"Повідомлення про замінування надійшло від ДСНС. Згідно протоколу, управління освіти міста повідомило всі школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей", - пише видання.

Приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Як повідомлялося, школи Львова "мінують" не вперше. 12 січня у Львові також повідомили про замінування усіх шкіл.

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Львівська область