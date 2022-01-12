Слідом за Черкасами. У Львові "замінували" всі школи

У Львові повідомили про замінування всіх шкіл. Наразі поліцейські обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі території, проводиться евакуація.

"Сьогодні, 12 січня, близько 11:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані школи у місті Львові...Правоохоронці обстежать приміщення кожного навчального закладу та прилеглі території, вже проводиться евакуація учнів та працівників шкіл", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що на місцях працюють слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції міста, а також патрульні поліцейські.

"Також поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи аноніма, який надав повідомлення про замінування", - додають у повідомленні.