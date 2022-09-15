В Украине "заминировали" учебные заведения: что известно

"Так, действительно поступило сообщение о заминировании нескольких учебных заведений во Львове. Взрывотехники работают на месте. Принимаются меры по обеспечению безопасности детей", - рассказали в пресс-службе.

Как пишет Львовский портал, 15 сентября поступило сообщение о заминировании большинства школ Львова. Школьников эвакуируют, а родителей призывать забрать детей домой.

"Сообщение о заминировании поступило от ГСЧС. Согласно протоколу, управление образования города сообщило все школы, поэтому сейчас осуществляется эвакуация детей", - пишет издание.

Помещение учебных заведений и прилегающие к ним территории обследуют на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

Обновлено 16.21. В Чернигове сообщают о заминировании ряда школ. Так, сообщение о заминировании поступило из соцсетей. В настоящее время на местах работают профильные службы. Полиция проверяет информацию.