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В Украине "заминировали" учебные заведения: что известно

Фото: во Львове ищут взрывчатку в учебных заведениях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 15 сентября, во Львове поступило сообщение о заминировании нескольких учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"Так, действительно поступило сообщение о заминировании нескольких учебных заведений во Львове. Взрывотехники работают на месте. Принимаются меры по обеспечению безопасности детей", - рассказали в пресс-службе.

Как пишет Львовский портал, 15 сентября поступило сообщение о заминировании большинства школ Львова. Школьников эвакуируют, а родителей призывать забрать детей домой.

"Сообщение о заминировании поступило от ГСЧС. Согласно протоколу, управление образования города сообщило все школы, поэтому сейчас осуществляется эвакуация детей", - пишет издание.

Помещение учебных заведений и прилегающие к ним территории обследуют на предмет взрывоопасных веществ или предметов.

Обновлено 16.21. В Чернигове сообщают о заминировании ряда школ. Так, сообщение о заминировании поступило из соцсетей. В настоящее время на местах работают профильные службы. Полиция проверяет информацию.

Как сообщалось, школы Львова "минируют" не впервые. 12 января во Львове также сообщили о минировании всех школ.

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Львовская область