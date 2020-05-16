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У Київській області ліквідували нарколабораторію

Новини » Суспільство     16.05.2020 - 14:57
У Київській області ліквідували нарколабораторію
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Силовики відкрили кримінальне провадження

У Таращанському районі Київської області поліцейські ліквідували нарколабораторію. Фігуранти справи замаскували її під гараж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як зазначається, підпільне виробництво спеціалізувалося на виробництві амфетаміну. Нарколабораторію облаштував місцевий житель у гаражному приміщенні.

"Під час санкціонованого обшуку, слідчі поліції виявили та вилучили розфасовані та готові до продажу наркотичні засоби, предмети для їх виготовлення, ваги, порожні пластикові та скляні пляшки з прозорою рідиною. Все вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень, після висновку яких буде надана правова кваліфікація", - йдеться в повідомленні.

Силовики затримали двох причетних осіб 26-ти та 36-ти років у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового утримання.

Також відкрито справу за ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в місті Тараща Київської області поліція припинила незаконну діяльність залу азартних ігор. Силовики вилучили майно для надання послуг в азартній сфері.

Також РБК-Україна писало, що СБУ запобігла спробі ввезення в Україну партії наркотиків на 200 млн гривень. Наркотики намагалися ввезти з Південної Америки через порт "Південний" в Одеській області.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новини України Київська областьлаборатории
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