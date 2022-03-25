В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ

Через війну в Україні заборонено публікувати дані (фото чи відео) щодо розміщення Збройних сил України. За розповсюдження такої інформації передбачено покарання - до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту , ухвалений парламентом напередодні.

Від 3 до 5 років ув'язнення

Таке покарання загрожує за поширення інформації щодо спрямування, переміщення міжнародної військової допомоги в Україні.

Публікувати дані можна, якщо вони розміщувалися у відкритому доступі Генштабом або на їх публікацію є письмовий дозвіл Генштабу.

Від 5 до 8 років в'язниці

Таке покарання загрожує поширенням інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України або інших військових формувань України.

Публікувати дані можна, якщо вони розміщувалися у відкритому доступі Генштабом або на їх публікацію є письмовий дозвіл Генштабу.

Від 8 до 12 років в'язниці

Таке покарання загрожує за публікацію інформації про пересування сил ЗСУ або переміщення міжнародної військової допомоги, якщо такі дії спричинили важкі наслідки і вчинені:

за попередньою змовою групою осіб,

за корисливими мотивами,

з метою надання такої інформації державі, яка здійснює збройну агресію проти України,

незаконним озброєним формуванням.

Не поширюйте фото обстрілів

Зазначимо, українців також закликають не поширювати в соцмережах фото та відео обстрілів. Як пояснюються військові, публікуючи наслідки обстрілів українці самі того не усвідомлюючи стають коригувальниками вогню для противника, оскільки окупанти черпають інформацію про свої дії з соцмереж. Тож українців просять не робити знімки, або хоча б не публікувати їх одразу після атаки.