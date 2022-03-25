ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 25 березня 2022 10:02
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Через війну в Україні заборонено публікувати дані (фото чи відео) щодо розміщення Збройних сил України. За розповсюдження такої інформації передбачено покарання - до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту, ухвалений парламентом напередодні.

Від 3 до 5 років ув'язнення

Таке покарання загрожує за поширення інформації щодо спрямування, переміщення міжнародної військової допомоги в Україні.

Публікувати дані можна, якщо вони розміщувалися у відкритому доступі Генштабом або на їх публікацію є письмовий дозвіл Генштабу.

Від 5 до 8 років в'язниці

Таке покарання загрожує поширенням інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України або інших військових формувань України.

Публікувати дані можна, якщо вони розміщувалися у відкритому доступі Генштабом або на їх публікацію є письмовий дозвіл Генштабу.

Від 8 до 12 років в'язниці

Таке покарання загрожує за публікацію інформації про пересування сил ЗСУ або переміщення міжнародної військової допомоги, якщо такі дії спричинили важкі наслідки і вчинені:

  • за попередньою змовою групою осіб,
  • за корисливими мотивами,
  • з метою надання такої інформації державі, яка здійснює збройну агресію проти України,
  • незаконним озброєним формуванням.

Не поширюйте фото обстрілів

Зазначимо, українців також закликають не поширювати в соцмережах фото та відео обстрілів. Як пояснюються військові, публікуючи наслідки обстрілів українці самі того не усвідомлюючи стають коригувальниками вогню для противника, оскільки окупанти черпають інформацію про свої дії з соцмереж. Тож українців просять не робити знімки, або хоча б не публікувати їх одразу після атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Війна в Україні
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде