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ДБР перевіряє податківців, які не помітили несплату акцизу на 1,6 млн гривень

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 19:25
ДБР перевіряє податківців, які не помітили несплату акцизу на 1,6 млн гривень
Фото (dbr.gov.ua)

Слідчі розслідують справу за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ГФС в Дніпропетровській області

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розслідують кримінальну виробництво за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Державної фіскальної служби (ДФС) в Дніпропетровській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що дії податківців призвели до ухилення від сплати підприємством акцизного податку на суму 1,637 млн гривень. За попередньою інформацією при перевірці виробника тютюнової продукції працівники податкової не помітили ухилення від сплати акцизного податку на суму 1 млн 637 тис. гривень.

У зв'язку з цим відбулися обшуки в приміщеннях Головного управління ГФС в Дніпропетровській області та за місцем ведення господарської діяльності підприємства. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура.

Кваліфікація кримінального провадження: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, раніше Державної бюро розслідувань затримало в Закарпатській області двох співробітників Державної фіскальної служби і одного працівника Державної прикордонної служби під час одержання хабара.

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