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У Львові загорівся завод: на місці пожежі прогримів вибух

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Львів, П'ятниця 26 серпня 2022 12:28
У Львові загорівся завод: на місці пожежі прогримів вибух Фото: у Львові загорівся завод (t.me/zinkevich_igor)
Автор: Руслан Гаращенко

У Львові 26 серпня на вулиці Науковій спалахнула пожежа, попередньо, на заводі "Термоприлад". Через кілька хвилин після загоряння на місці пожежі прогримів вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання.

Фото: пожежа у Львові 26 серпня (t.me/zinkevich_igor)

Так, пожежа вранці спалахнула в районі, де розташовані заводи "Термоприлад" і Львівський ювелірний. Місцеві жителі скаржаться на густий дим і сморід паленої гуми.

На місці події працюють пожежні служби.

"Повідомляють про пожежу в районі ювелірного заводу у Львові,прильотів / вибухів не було", - написав депутат Ігор Зінкевич у Telegram.

Також, за його словами, після загоряння на місці пожежі стався вибух.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 26 серпня, у центрі Львова обвалився триповерховий житловий будинок. В результаті рятувальники евакуювали 12 осіб, серед них 4-річна дитина.

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Львів Пожежа
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