У Львові загорівся завод: на місці пожежі прогримів вибух

У Львові 26 серпня на вулиці Науковій спалахнула пожежа, попередньо, на заводі "Термоприлад". Через кілька хвилин після загоряння на місці пожежі прогримів вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання.

Фото: пожежа у Львові 26 серпня (t.me/zinkevich_igor)

Так, пожежа вранці спалахнула в районі, де розташовані заводи "Термоприлад" і Львівський ювелірний. Місцеві жителі скаржаться на густий дим і сморід паленої гуми.

На місці події працюють пожежні служби.

"Повідомляють про пожежу в районі ювелірного заводу у Львові,прильотів / вибухів не було", - написав депутат Ігор Зінкевич у Telegram.