У Львові загорівся завод: на місці пожежі прогримів вибух
У Львові 26 серпня на вулиці Науковій спалахнула пожежа, попередньо, на заводі "Термоприлад". Через кілька хвилин після загоряння на місці пожежі прогримів вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві видання.
Так, пожежа вранці спалахнула в районі, де розташовані заводи "Термоприлад" і Львівський ювелірний. Місцеві жителі скаржаться на густий дим і сморід паленої гуми.
На місці події працюють пожежні служби.
"Повідомляють про пожежу в районі ювелірного заводу у Львові,прильотів / вибухів не було", - написав депутат Ігор Зінкевич у Telegram.
Також, за його словами, після загоряння на місці пожежі стався вибух.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 26 серпня, у центрі Львова обвалився триповерховий житловий будинок. В результаті рятувальники евакуювали 12 осіб, серед них 4-річна дитина.