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У Закарпатській області горить торговий центр

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Закарпатська область, Неділя 28 серпня 2022 20:19
У Закарпатській області горить торговий центр Фото: у Закарпатській області горить торговий центр (скріншот відео)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 28 серпня, в місті Виноградів Закарпатської області почалася сильна пожежа в торговому центрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Голос Карпат".

За інформацією видання, на місці події вже працюють рятувальники, пожежні бригади прибули з найближчих сіл.

Також наголошується, що в результаті пожежі загиблих немає. Другий поверх ТЦ "вигорів дотла".

Очевидці розповідають, що, можливо, пожежа почалася в приміщенні медлабораторії, яка знаходиться на другому поверсі торгового центру.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті обстрілу росіян в одному з сіл Сумської області почалися сильні пожежі.

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Закарпатська область Пожежа
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