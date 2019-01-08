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У Тернополі помер постраждалий від вибуху гранати у гуртожитку

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 19:12
У Тернополі помер постраждалий від вибуху гранати у гуртожитку
Ілюстративне фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

Чоловік помер у ніч на 8 січня

У Тернопільській університетській лікарні у ніч на 8 січня помер постраждалий від вибуху гранати 2 січня 42-річний чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції області

Як з’ясувало слідство, вибух був спричинений необережним поводженням з вибуховим пристроєм, який, за попередньою інформацією, приніс до квартири свого сусіда 42-річний тернополянин. Останній був учасником АТО - з місця події було вилучено його посвідчення. Наразі триває слідство.

Як повідомляється на сторінці у Facebook УНА-УНСО Львів, загиблим виявився учасник війни в Абхазії та на Донбасі Михайло Башаєв (Шаміль).

У Тернополі помер постраждалий від вибуху гранати у гуртожитку

Нагадаємо, 2 січня у Тернополі на вулиці Макаренка на другому поверсі у гуртожитку вибухнула граната. У результаті вибуху одна людина загинула і ще двоє отримали поранення.

РБК-Україна також повідомляло, що у Тернопільській області 2 січня внаслідок вибуху гранати постраждали п'ять осіб. Надзвичайна подія сталася в селі Колодіївка близько 23:00. В результаті вибуху до лікарні доставили п'ятьох молодих людей віком від 15 до 22 років. 

В усіх потерпілих травми різного ступеня тяжкості - травми очей, хімічні опіки, переломи, розриви барабанних перетинок, рваними ранами різних частин тіла. Стан трьох стабільний. Інші потрапили в реанімацію.

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