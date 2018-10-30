В Львівській обл. затримали чоловіка з гранатою, що погрожував підірвати дім

Фото: затримання у Львівській області (lv.npu.gov.ua)

Спецпризначенці взяли штурмом будинок, де перебував злочинець

В одному із сіл Пустомитівського району Львівської області правоохоронці затримали раніше судимого чоловіка, що погрожував підірвати приватний будинок, в якому перебувала його дружина та родина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції розповіли, що 29 жовтня о 18:25, надійшло повідомлення, що 53-річний місцевий житель погрожує підірвати гранату у будинку, де знаходились його дружина та її родина.

"На місце події прибули керівництво Головного управління Національної поліції у Львівській області, слідчо-оперативна група Пустомитівського відділу поліції, вибухотехніки та спецпризначенці КОРДу", - повідомили в поліції.

Очільник поліції у Львівській області Валерій Середа розповів, що чоловік не йшов на контакт й продовжував погрожувати підірвати будинок.

"У дію було введено спецоперацію "Грім", спецпризначенці взяли штурмом будинок. Зловмисника затримано. Постраждалих немає. На місці працює слідчо-оперативна група, гранату РГД-5 вилучено", - заявив Середа.

Проводиться огляд будинку з метою перевірки наявності іншої зброї. Правоохоронці встановлюють походження гранати РГД-5 у зловмисника.

Фото: місце пригоди (lv.npu.gov.ua)

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