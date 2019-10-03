В уряді озвучили терміни початку опалювального сезону

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться з 10 жовтня

Опалювальний сезон в Україні почнеться з 15 жовтня для житлового фонду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад і територій України.

Повідомляється, що опалювальний сезон 2019/2020 розпочнеться вчасно для всіх міст України.

"Органи місцевого самоврядування готові почати підключення опалення об'єктів соціальної сфери з 10 жовтня, а для житлового фонду - з 15 жовтня. Але за фактом опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли впродовж трьох діб середньодобова температура повітря буде нижче 8 градусів за Цельсієм", - повідомила міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак.

Також вона зазначила, що готовність житлового і соціального фондів до опалення. складає майже 100%, а комунальних підприємств теплоенергетики - 100%.

"З технічної готовності то, за інформацією з регіонів, готовність житлового і соціального фондів становить майже 100%, а комунальних підприємств теплоенергетики - 100%. Є певні проблеми із входженням в опалювальний період у приватних підприємствах і тепловиків Донецької і Луганської областей, які уряд вирішує спільно з органами місцевого самоврядування", - зазначила Олена Бабак.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві з 30 вересня розпочався опалювальний сезон. Отмечатся, за індивідуальними заявками почали підключення теплопостачання лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

Крім того, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що до початку опалювального сезону Україна закачає в підземні сховища газу України 21 млрд кубометрів газу.