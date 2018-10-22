У Львові розпочався опалювальний сезон

Ілюстративне фото (mapio.net)

У Львові стартувало підключення житлових будинків до опалення

У Львові 22 жовтня стартував опалювальний сезон, розпочато підключення житлових будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Львівської міської ради.

У повідомленні йдеться, що з сьогоднішнього дня очікується значне зниження температури повітря.

"Подачу тепла до будинків буде здійснено в найкоротші терміни, а температура теплоносія буде регулюватися в залежності від температури зовнішнього повітря", - уточнили в міській раді.

В цьому опалювальному сезоні у Львові до тепла підключать понад 2,1 тис. будинків, 240 навчальних закладів і понад 50 медичних установ. Відзначимо, що опалювальний сезон для бюджетних установ у Львові розпочався 10 жовтня на основі звернень.

Нагадаємо, в Києві житлові будинки розпочали підключати до опалення 20 жовтня. Станом на кінець минулого тижня було підключено 163 лікарні, 282 школи і 458 дитячих садів.

До цього стало відомо, що з понеділка, 22 жовтня, в Одесі розпочнеться опалювальний сезон. Включення системи центрального теплопостачання буде проходити поетапно.