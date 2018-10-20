У Києві розпочато підключення до опалення житлових будинків

Фото: Петро Пантелеєв (kyivcity.gov.ua)

Масове підключення до опалення багатоквартирних будинків пов’язане зі зниженням температури повітря

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв розповів, що у місті почалось масове підключення багатоквартирних будинків до опалення, що пов’язане зі зниженням температури повітря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Повідомляється, що сьогодні, 20 жовтня 2018, Пантелеєв проводив інспекцію аварійно-відновлювальних бригад й підключення опалення у Святошинському, Подільському, Солом’янському та Оболонському районах.

"Саме в цих районах комунальне підприємство "Київтеплоенерго" фіксує значну кількість пошкоджень мереж. Комунальні служби працюють у напруженому графіку, понад 40 аварійних бригад "Київтеплоенерго" здійснюють роботу цілодобово, а житлово-експлуатаційні дільниці – без вихідних, щоб забезпечити надійну подачу теплоносія. За останні кілька днів уже ліквідували майже 300 пошкоджень", - розповів заступник голови КМДА.

Пантелеєв підкреслив, що опалювальний сезон у Київ почався ще 15 жовтня. Тоді за індивідуальними заявками розпочали підключення лікарень, дитячих садків, лікарень й інших закладів соціальної сфери.

В КМДА повідомили, що станом на 20 жовтня 2018 було підключено 163 лікарні, 282 школи та 458 дитячих садків.

Нагадаємо, КМДА прийняла рішення про початок опалювального сезону з 15 жовтня. Підключення будинків до теплопостачання відбуватиметься упродовж двох тижнів.