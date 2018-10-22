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Во Львове начался отопительный сезон

Новости » Энергетика    22.10.2018 - 12:09
Иллюстративное фото (mapio.net)
Иллюстративное фото (mapio.net)

Во Львове стартовало подключение жилых домов к отоплению

Во Львове 22 октября стартовал отопительный сезон, начато подключение жилых домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Львовского городского совета.

В сообщении говорится, что с сегодняшнего дня ожидается значительное снижение температуры воздуха.  

"Подача тепла в дома будет проведена ​​в кратчайшие сроки, а температура теплоносителя будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха", - уточнили в городском совете.

В этом отопительном сезоне во Львове к теплу подключат более 2,1 тыс. домов, 240 учебных заведений и более 50 медицинских учреждений. Отметим, отопительный сезон для бюджетных учреждений во Львове начался 10 октября на основе обращений.

Напомним, в Киеве жилые дома начали подключать к отоплению 20 октября. По состоянию на конец минувшей недели было подключено 163 больницы, 282 школы и 458 детских садов.

До этого стало известно, что с понедельника, 22 октября, в Одессе начнется отопительный сезон. Включение системы центрального теплоснабжения будет проходить поэтапно.

 

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