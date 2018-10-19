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В Одесі розповіли, коли в місті розпочинається опалювальний сезон

Новини » Енергетика    19.10.2018 - 22:47
Ілюстративне фото (wikipedia.org/wiki/Одеса)
Ілюстративне фото (wikipedia.org/wiki/Одеса)

Включення системи центрального теплопостачання в Одесі буде проходити поетапно

Вже з понеділка, 22 жовтня, в Одесі розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомив заступник директора департаменту міського господарства міськради Одеси СергійАгуца, передає РБК-Україна з посиланням на Dumskaya.

За словами чиновника, включати опалення в Одесі вирішили у зв'язку з очікуваним похолоданням. Включення системи центрального теплопостачання в місті буде проходити поетапно.

"Старт сезону передбачає, що "Одесагаз" виділяє представників для розпломбування газових лічильників на всіх 144 котельнях. Це займе чотири-п'ять днів", - сказав Агуца.

Спочатку тепло з'явиться в одеських дитсадках, школах і лікарнях. Згодом будуть підключатися житлові будинки.

В мерії Одеси також нагадали, що заборгованість споживачів усіх категорій перед КП "ТМО" на сьогодні становить 373, 9 млн гривень. Населення заборгувало 352,6 млн гривень.

Нагадаємо, Київська міська держадміністрація прийняла рішення про початок опалювального сезону у столиці з 15 жовтня.

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