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У Львові ліквідували пожежу в багатоповерхівці

Новини » Надзвичайні події     09.12.2019 - 18:51
У Львові ліквідували пожежу в багатоповерхівці
Фото: місце події (facebook.com/MNSLVIV)

Внаслідок пожежі чоловік отримав опіки

У Львові ліквідували пожежу в багатоповерхівці, до ліквідації залучили 24 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-службу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у Львівській області.

Зазначається, що внаслідок пожежі вогнем знищено речі побутового вжитку на площі 12 м кв.

"Під час проведення робіт з ліквідації пожежі, вогнеборцями, з верхніх квартири за допомогою рятувальних пристроїв на свіже повітря було виведено 3 людей. Водночас з метою гарантування безпеки мешканцям з нижніх квартир багатоповерхівки було виведено 17 осіб", - йдеться у повідомленні.

Також до ліквідації пожежі залучили 24 чоловіки особового складу та 6 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, у Львові вдень 9 грудня виникла пожежа у багатоповерхівці на вул. Кульпарківська, 172. Повідомлення про пожежу надійшло о 13:24. Загорання виникло в комірці на сходовій клітці між 5 і 6 поверхами дев’ятиповерхового житлового будинку.

Внаслідок події постраждав мешканець будинку 1981 року народження. Потерпілий отримав опіки обличчя I ступеню та рук I-II ступеня. Після надання медичної допомоги чоловік від госпіталізації відмовився.

Як повідомляло РБК-Україна, 4 грудня близько 10:00 у приміщенні Одеського коледжу сталася пожежа. В результаті загинули 12 людей.

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