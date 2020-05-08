Львів знову закриє всі літні майданчики після трьох порушень

Незважаючи на пом'якшення карантину в Україні з 11 травня, Львів закриє всі літні майданчики після виявлених порушень хоча б на трьох з них. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, ресторатори Львова погодилися скоротити кількість столиків на літніх майданчиках, щоб дотримуватися санітарних норм.

"Якщо у трьох закладах з літніми майданчиками будуть порушення, ми скасуємо дозвіл на роботу кафе з літніми майданчиками... У нас не буде іншого варіанту. Один за всіх і всі за одного. Якщо ми разом з рестораторами напрацьовували ці правила, то вони повинні їх дотримуватися. А як по-іншому все це контролювати... Якщо будуть порушення, спасибі, до побачення", - заявив Садовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львів поки не вирішив, чи будуть відкриті перукарні та салони краси з 11 травня. У той же час з понеділка дозволили відвідувати парки, сквери і спортивні майданчики.

Сьогодні були названі умови відкриття літніх майданчиків кафе і ресторанів у Києві. Зокрема, відстань між столиками має бути 1,5 метра; за одним столиком не більше двох відвідувачів без урахування дітей до 14 років; також персонал повинен мати засоби індивідуального захисту.